Man krijgt glas in gezicht bij caféruzie 31 juli 2018

Een 20-jarige man uit Hulshout heeft zaterdagnacht glas in zijn gezicht gekregen tijdens een vechtpartij in het uitgaanscentrum in Leuven. Twee groepen kregen het aan de stok met elkaar in een café en een 24-jarige man uit Oud-Heverlee begon met glazen te gooien. Daarbij raakte hij de 20-jarige man uit Hulshout in het gezicht en ook een 40-jarige portier werd in de hand gesneden toen hij tussenbeide kwam. Buiten ging een 19-jarige vriend van het slachtoffer op de vuist met de man uit Oud-Heverlee. De politie kwam echter tussenbeide en kon verhinderen dat het verder uit de hand liep. De man uit Oud-Heverlee bleef zich ook tegen de politie hevig verzetten. De twee heethoofden werden meegenomen naar het commissariaat. Er werd een proces-verbaal opgesteld. (ADPW)