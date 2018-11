Koper uit bestelwagen gestolen JVN

22 november 2018

16u18 0

Een medewerker van Proximus ontdekte donderdag dat er was ingebroken in de bestelwagen van zijn werkgever. De dieven stalen koper uit het voertuig. De diefstal werd vermoedelijk gepleegd op het moment dat de bestelwagen geparkeerd stond in Hulshout.