Juwelen uit woning gestolen Jef Van Nooten

15 maart 2019

16u42 0

Dieven hebben vrijdag ingebroken in een woning aan de Ramselsesteenweg in Hulshout. Hoe de daders precies binnen zijn geraakt, is niet duidelijk. Nergens werden braaksporen aangetroffen. De inbrekers doorzochten het huis en gingen aan de haal met juwelen.