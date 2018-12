Jungle Jump strijkt neer in sporthal Wouter Demuynck

21 december 2018

14u38 0

Van 26 tot en met 30 december, telkens van 10 tot 21 uur, vindt Jungle Jump plaats in de sporthal van Hulshout. Tijdens het evenement zullen er in de sporthal zo’n 20 springkastelen staan. Voor kinderen tussen 2 en 14 jaar bedraagt de inkom 5 euro. Met een combiticket van 15 euro kunnen ze vijf dagen naar hartenlust springen. Voor ouders en begeleiders is de inkom gratis. Verdere informatie en tickets zijn te verkrijgen via www.junglejumpdays.be.