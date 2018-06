Inbrekers doorzoeken woning 08 juni 2018

02u57 0

Bewoners van een huis aan de Grote Heibergstraat in Hulshout ontdekten woensdagavond dat er was ingebroken. Tussen 7.20 uur en 18 uur forceerden de daders de achterdeur van de woning. Ze doorzochten gans het huis. De buit is niet gekend. (JVN)