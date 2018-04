ILY Fashion viert verjaardag met modeshow 07 april 2018

02u31 0 Hulshout ILY Fashion, een groothandel in Europese dameskleding gelegen in het Industriepark, bestaat net één jaar. En hoe kan je die verjaardag als modebedrijf beter vieren dan met een heuse modeshow op 16 april die het huis en de nieuwe collecties in de kijker zet?

Het team van ILY Fashion bestaat uit Daisy Schellens, Jorinde Oversteyns, Agnieszka Gospodarczyzk en Dominika Tartanus. Met twee Poolse en twee Kempense dames aan het roer is de focus op Poolse mode niet vreemd. "Er is toekomst voor kwalitatieve, originele en elegante dameskleding", zeggen vertegenwoordigsters Agnieszka en Dominika. "Laat onze Poolse merken nu net uitblinken in originaliteit én kwaliteit. Bovendien zijn er nog geen Poolse merken te krijgen op de Belgische markt."





ILY Fashion biedt Piu, Zaps en Ezuri aan. Zij zijn daarmee exclusieve verdeler van deze merken in de Benelux. Momenteel zijn de merken verkrijgbaar in een 40-tal winkels, van aan de kust tot aan de Nederlandse grens. "En ook uit Nederland is er al interesse. We brengen dan ook producten met een meerwaarde. We ambiëren ILY Fashion uit te bouwen tot een naam, bekend om gegeerde dameskleding."





De modeshow op 16 april richt zich op professionelen. "We zetten onszelf en onze merken en collecties in de kijker met een korte maar krachtige show. Twaalf modellen zullen op een uurtje de collecties showen. Nadien is er nog tijd voor een hapje en een drankje." Je dient je verplicht aan te melden via sales@ilyfashion.be. (WDH)