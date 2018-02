Houtvenne speelt opnieuw tegen de leider 24 februari 2018

Voetbal

Derde amateurklasse B

Voor de tweede week op rij staat Nijlen tegenover de leider. Vorige week, in de thuiswedstrijd tegen de toenmalige leider Bilzen-Waltwildern, moest het in extremis de zege uit handen geven. Straks wacht Heur-Tongeren.





"Intussen is die ontgoocheling al lang weggespoeld", geeft aanvaller Kjell Ven toe. "Na de wedstrijd was er die wel. Logisch als je de manier waarop we die punten uit handen moesten geven bekijkt. Anderzijds mag je niet te lang bij die zaken stil blijven staan. Straks wacht ons alweer een mooie uitdaging. We mogen vooral niet vergeten wat voor mooie weg we tot hiertoe hebben afgelegd. Dat is enkel en alleen onze verdienste."





Houtvenne kan van de situatie gebruik maken om mogelijk nog enkele plaatsen op te schuiven, en op die manier zijn plaats in de kop van het klassement vast te houden. "Aan vertrouwen is er geen gebrek. Elke sportman heeft de ambitie om zo hoog mogelijk te eindigen. Over wat er zich in de kelder van het klassement afspeelt, moeten we ons geen zorgen meer maken. Dat kan zonder meer in ons voordeel spelen. Tegen de leider kunnen we altijd nog iets meer." (TJH)