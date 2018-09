Getuige vertraagt proces rond dodelijk ongeval 07 september 2018

02u48 0

De 34-jarige Stijn Wouters uit Tremelo weet ten vroegste in 2019 welke straf hij krijgt voor het dodelijke verkeersongeval dat hij op 18 december 2016 veroorzaakte op de Booischotseweg in Hulshout. De politierechtbank in Turnhout heeft zijn rechtszaak gisteren uitgesteld tot 13 december. Pas nadien volgt het vonnis.





Het uitstel kwam er omdat enkele dagen geleden nog een nieuwe verklaring aan het dossier is gevoegd. Het gaat om de verklaring van een man die getuige was van het ongeval. De politierechter wilde hem al een hele tijd geleden laten verhoren, maar dat lukte niet omdat de getuige inmiddels naar Duitsland was verhuisd. Op 28 augustus heeft hij dan toch via e-mail een verklaring doorgestuurd.





Op het moment van het ongeval zaten twee vrienden van Stijn Wouters bij in zijn Volvo V40. Op de passagierszetel naast hem zat Dimitri Truyts (25) uit Herenthout, op de achterbank diens vriendin Daisy Vermeulen (31) uit Herenthout. Dimitri Truyts was op slag dood, Daisy Vermeulen overleed in het ziekenhuis. Wouters heeft nog regelmatig contact met de nabestaanden. "We vinden steun bij elkaar." (JVN)