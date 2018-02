Getuige achtervolgt inbrekers 02 februari 2018

Aan de Booischotseweg in Hulshout probeerden dieven gistermiddag rond 13 uur in te breken in een woning. Ze vluchtten weg toen ze betrapt waren, maar een getuige kon de verdachten volgen en de nodige informatie doorbellen naar de politie. De politie slaagde er zo in de drie verdachten bij de kraag te vatten. (JVN)