Gemeente promoot elektrische fietsen 05 april 2018

De populariteit van elektrische fietsen of e-bikes blijft toenemen. Ze bestaan tegenwoordig ook al in tal van types en vermogens waardoor ze een volwaardig alternatief beginnen te vormen voor de wagen, bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer of om boodschappen te doen. De gemeente wil ook inzetten op duurzame mobiliteit. Daarom ondersteunt ze haar inwoners door een groepsaankoop voor e-bikes.





Door de organisatie van een samenaankoop kan men betere voorwaarden bekomen dan wanneer je als particulier alleen koopt. Er zijn elektrische fietsen beschikbaar met een autonomie van meer dan 50 en meer dan 100 kilometer. Daarnaast is er een elektrische bakfiets met twee of drie wielen en een elektrische plooifiets.





Geïnteresseerden kunnen het inschrijvingsformulier downloaden op www.hulshout.be. en ingevuld afgeven in het gemeentehuis.





Een testmoment zal plaatsvinden op zaterdag 21 april 2018, vanaf 13.30 uur aan het sportpark in Hulshout. (WDH)