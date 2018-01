Gemeente doet het licht (een beetje) uit 02u40 0 Hulshout In de gemeente Hulshout zal vanaf het voorjaar van 2018 's nachts minder straatverlichting branden.

De gemeente start dan met een nieuwe werkwijze, waarbij in de straatverlichting één op de twee lampen wordt gedoofd tussen middernacht en 5 uur. De andere worden gedimd indien het armatuur hiervoor geschikt is.





38.000 euro per jaar

Het doel van het doof- en dimregime is een flinke besparing op zowel de kosten als de CO2-uitstoot. De gemeente verwacht een besparing van 38.000 euro per jaar. De onderhoudskosten zullen dalen en de uitgaven om de verlichting om te bouwen, zullen binnen het jaar terugverdiend zijn.





De maatregelen passen binnen de afspraken van het burgemeestersconvenant. De gemeente probeert zo de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 procent terug te dringen. Voor het onderdeel verlichting is een masterplan opgesteld om voortaan bewuster om te gaan met licht. (WDH)