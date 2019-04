Gedrogeerde doodrijder ‘Hulshout Beach’ riskeert 5 jaar cel en levenslang rijverbod Ook burgemeester en schepenen staan mee terecht Jef Van Nooten

05 april 2019

16u21 1 Hulshout Zijn burgemeester Geert Daems en zijn schepenen verantwoordelijk voor het dodelijke ongeval tijdens Hulshout Beach in juli 2014? Over die vraag moet de politierechter zich de komende weken buigen. Zelf beweren ze alles gedaan te hebben om het WK-evenement veilig te laten verlopen. Over de schuld van autobestuurder Stijn S. (28) is weinig discussie mogelijk. Hij had drugs gepakt en reed veel te snel. Hij riskeert 5 jaar cel en een levenslang rijverbod.

Bijna vijf jaar nadat Peter Bruynseels (27) op 2 juli 2014 om het leven kwam na de WK-wedstrijd tussen België en de VS stonden vrijdag acht beklaagden terecht voor het dodelijke ongeval. Hoofdbeklaagde is de 28-jarige Stijn S. uit Heist-op-den-Berg. Hij maaide Peter omver met zijn wagen.

Lessen trekken

Naast de doodrijder zat Geert Daems, burgemeester van Hulshout. Hij werd samen met zijn vijf toenmalige schepenen gedagvaard door de ouders van Peter Bruynseels. “Omdat ze geen enkele aandacht hebben gehad voor de verkeersveiligheid rond het evenement. Peter mag niet het zoveelste nummertje in de rij worden. We willen dat hier lessen uit getrokken worden voor de toekomst”, motiveren de ouders de dagvaarding van het schepencollege. De organisator van Hulshout Beach sloot de rij met beklaagden af.

Als alleen de doodrijder terecht had gestaan, zou het proces in een mum van tijd afgehandeld zijn geweest. Over zijn schuld bestaat geen enkele twijfel. “Je bent één van de zwaarste verkeerscriminelen die ik ooit in mijn carrière heb gezien”, richtte aanklager Luc Daeleman zich tot Stijn S. “Je zat vol drugs. Je had bijna 2 keer de maximaal toegestane dosis amfetamine en 9 keer de dosis MDMA. En toch beweer je dat je nog goed kon rijden en dat het ongeval een gevolg was van pech.”

De verklaring dat hij pech had gehad, herhaalde Stijn S. bij aanvang van de zitting. “Ik was onder invloed van speed. Ik nam die drugs bijna elke dag. Maar ik was nog alert en helder van geest. Het is heel erg wat er gebeurd is, maar zelf kon ik er niks aan doen. Ik heb pech gehad. Plots sprong er iemand de straat op. Ik moest uitwijken waardoor ik de controle over mijn stuur verloor.”

Geen schuldbesef

Openbaar aanklager Luc Daeleman tilt er zwaar aan dat de bestuurder geen schuldbesef heeft. “Ik geloof je spijt ook niet. Naast een levenslang rijverbod vraag ik een celstraf van 5 jaar. U moet maar eens gaan mediteren in de gevangenis zodat je echt eens tot inkeer komt.”

Volgens de advocaat van Stijn S. is het schuldinzicht er wel degelijk. “Hij heeft na het ongeval geen nieuwe auto gekocht en rijdt al een paar jaar niet meer. Sinds 1,5 jaar is hij ook afgekickt van de drugs”, aldus Manuel Huygaerts.

Over de eventuele verantwoordelijkheid van van het gemeentebestuur en de organisator werd wel urenlang gediscussieerd. “De burgemeester heeft enkele maanden voor het WK een omzendbrief ontvangen van de minister van Binnenlandse Zaken. Een omzendbrief die speciaal was opgesteld naar aanleiding van het WK 2014. Maar de richtlijnen in die omzendbrief zijn totaal niet nageleefd”, vertelde de advocaat van de nabestaanden. “Een stom nadarhek met de boodschap dat er een evenement plaatsvond, had al genoeg kunnen zijn. Hulshout Beach werd aangepakt alsof het een privé-feestje voor vijftig mensen was, maar het was een massa-evenement voor 1.000 personen pal naast een weg waar 70 per uur werd gereden.”

Signalisatie

Ook de openbare aanklager heeft er een probleem mee dat er geen signalisatie of politiebewaking was. “Of eventueel vrijwilligers om het verkeer aan te manen voorzichtig te zijn. Langs de andere kant weet ik niet of er een oorzakelijk verband is met het ongeval. Signalisatie zou het rijgedrag van de bestuurder mogelijk niet hebben veranderd.”

Ook het gemeentebestuur en de organisator benadrukken dat geen enkele maatregel effect zou hebben gehad op het rijgedrag van de gedrogeerde chauffeur. “Ook zonder signalisatie zag iedereen al van ver dat er een evenement bezig was.”

Bovendien zeggen ze al het mogelijke gedaan te hebben. “Ik ben burgemeester geworden op basis van het aantal stemmen”, aldus burgemeester Geert Daems. “Dat betekent niet dat ik dan vanaf dag 1 een specialist ben op alle vlakken. Net daarom liet ik me adviseren door mensen die er wel ervaring mee hebben. We hebben telkens beroep gedaan op politie en brandweer om ons te adviseren. Na elke wedstrijd is er eens evaluatievergadering geweest en zijn er maatregelen genomen. We hebben meer gedaan dan wat een gemiddelde gemeente zou doen.”

Overleg met politie

Volgens de advocaat van burgemeester Geert Daems werd er ook over de verkeerssituatie goed nagedacht. “Een tijdelijke snelheidsverlaging vond de politie geen goed idee omdat het een vals gevoel van veiligheid geeft bij bezoekers van het evenement. En een omleiding? Twee jaar voordien was er een dodelijk ongeval gebeurd op de omleidingsroute. Omdat die wegen smaller zijn en geen fietspad hebben. Eén maand voor het ongeval heeft de burgemeester nog een mail naar de politie gestuurd met de vraag of er voldoende werd gedaan. Hij kreeg een bevestigend antwoord.”

Het vonnis volgt op 3 mei.