Fit en gezond het schooljaar rond 04 september 2018

02u44 0

In de gemeentelijke basisschool van Hulshout werd gisteren het jaarthema 'Fit en gezond het schooljaar rond' afgetrapt. "Wie fit en gezond is, voelt zich goed, kan zich beter concentreren, kan betere resultaten behalen en is gelukkiger", zegt directeur Conny Van Eyken. "We zijn dan ook van start gegaan met een extra bewegingsmoment en de kinderen maakten kennis met de mascotte 'Moovie'."





Daarna dansten de kinderen, de leerkrachten en de ouders samen het schooljaar in. (WDH)