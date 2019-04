Ex-wielrenner Leo Sterckx krijgt eigen fietsroute Wouter Demuynck

07 april 2019

0

Afgelopen vrijdag werd gewezen wielrenner Leo Sterckx gehuldigd door de sportraad, cultuurraad en het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet tijdens de openingsreceptie van de tentoonstelling over het sporterfgoed van de Kempen in zaal Vloeikens.

Daar viel hem een grote eer te beurt: er zal een nieuwe fietsroute vernoemd worden naar de ex-wielrenner die uitgestippeld is langs tien plaatsen die een link hebben met hem.

Sterckx behaalde tijdens zijn carrière tal van prijzen - met als hoogtepunt een zilveren medaille 1.000 meter sprint op de Olympische Spelen van 1960 in Rome.