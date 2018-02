Drugsverslaafden bestelen warenhuizen 20 februari 2018

Stefan P. en Mitch V.D. stonden gisteren terecht op de rechtbank in Turnhout voor een heleboel inbraken in warenhuizen in Hulshout en Westerlo. In november vorig jaar werd Stefan P. gefouilleerd tijdens een politiecontrole, hij wou nog een kous wegmoffelen maar dat merkte de politie snel op.





"De agenten vonden 25 gram heroïne en 2 gram cocaïne en voerden daarna een huiszoeking uit bij de beklaagde. Daar vonden ze nog 4 gram heroïne, 50 pillen amfetamines en nog verschillende andere verboden middelen", vertelt de openbare aanklager. "De man werd al vaker gecontroleerd op drugsbezit en beide mannen pleegden eerder dat jaar ook diefstallen bij warenhuisketen Carrefour in Westerlo en Okay in Hulshout." De openbare aanklager somde een waslijst aan feiten op.





18 maanden gevraagd

"Het zijn allemaal kleine feiten maar beide mannen slagen er maar niet in om zich te verbeteren." De openbare aanklager vraagt voor Stefan P. een celstraf van 18 maanden, waarvan een deel met uitstel om zijn drugsverslaving aan te pakken. Voor Mitch V.D. wordt 12 maanden gevangenisstraf gevraagd. "Mijn client Stefan P. gebruikt sinds zijn opsluiting in november geen drugs meer en hij kan mogelijk opgenomen worden in ambulant centrum De Sleutel in Gent om zijn drugsprobleem aan te pakken", zegt zijn advocaat. Vonnis op 5 maart. (MVBO)