Dieven viseren kledingcontainers JVN

19 december 2018

15u42 0

Op twee plaatsen in Hulshout probeerden dieven dinsdagavond kledij te stelen uit kledingcontainers. Het is niet duidelijk of ze ook effectief kledingstukken buit konden maken. Het waren getuigen die dinsdagavond de politie verwittigden dat onbekenden kleding probeerden te stelen uit de container aan De Schrans in Hulshout. De politie ging ter plaatse, maar kon de verdachten niet meer aantreffen. Een gelijkaardig feit deed zich voor aan de kerk in Houtvenne.