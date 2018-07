Deelwagens in iedere dorpskern 11 juli 2018

Sinds kort heeft Hulshout vier deelwagens. In iedere kern staat één cambiowagen die 24/7 kan worden geleend. Daarbovenop kan de dienstwagen van de gemeente ook worden uitgeleend in de weekends en na de diensturen. De eerste 20 inwoners die zich inschrijven voor het deelsysteem krijgen hun cambio-kaart (ter waarde van 35 euro) terugbetaald door de gemeente.





Na de grote steden begint autodelen ook in kleinere steden en gemeenten steeds populairder te worden. Wie minder dan 10.000 km per jaar rijdt, komt goedkoper uit bij gebruik van een cambio deelwagen. Eén deelwagen vervangt gemiddeld 12 particuliere wagens in het verkeer. De wagens worden ook geregeld vervangen, zodat er steeds zuinigere en properdere modellen kunnen worden ingezet. Op termijn hoopt de gemeente ook elektrische deelwagens te kunnen aanbieden. (WDH)