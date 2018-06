Bromfietsster botst tegen bestelwagen 16 juni 2018

02u44 0

Op het kruispunt van de Elzenstraat met de Stationsstraat in Westmeerbeek (Hulshout) zijn gisterochtend rond 4.50 uur een bromfietser en een bestelwagen op elkaar gebotst. De 43-jarige bromfietsster raakte gewond. Ze is naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Herentals gebracht. (JVN)