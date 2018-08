Bromfietser en passagier gewond 11 augustus 2018

Een 26-jarige bromfietser uit Vorselaar is donderdagavond rond 18 uur lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval op de Grote Baan in Hulshout. De bromfietser botste er op een auto. In de wagen liep ook een 52-jarige vrouwelijke passagier uit Hulshout lichte verwondingen op. (JVN)