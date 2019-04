Blinde Julius Schellens komt met debuutroman op zijn zeventigste Wouter Demuynck

12 april 2019

21u32 0 Hulshout Julius Schellens (70) uit Westmeerbeek (Hulshout), die sinds zijn 40ste blind is, heeft met ‘Mijn Moeder is mijn Mama niet’ zijn debuutroman geschreven. Hij beschrijft er het waargebeurde verhaal van een vrouw die mentaal getraumatiseerd werd door haar moeder. Het boek kwam er op vraag van die vrouw zelf. “Haar verhaal vertellen was voor haar een soort therapie”, vertelt Julius.

Julius Schellens groeide in zijn jeugdjaren op in Voortkapel (Westerlo), op zijn 22ste trok hij naar Heultje, een andere deelgemeente van Westerlo. In de middelbare school van Westerlo volgde hij de richting Grieks-Latijn, dat bij hem de passie voor literatuur en poëzie aanwakkerde. “Ik ben altijd begeesterd geweest door Griekse en Romeinse schrijvers zoals Homeros, Cicero en door heldenverhalen over Odysseus, Achilles en Hector. Een boek schrijven was eigenlijk geen droom of uitdaging, want vanaf mijn zeventiende wist ik al dat ik ooit een boek zou schrijven - dat stond gewoon vast”, gaat Julius Schellens van wal. Rond die periode begon Julius ook steeds meer last te hebben van bijziendheid. Op zijn 22ste viel het verdict: hij leed aan retinitis pigmentosa en zou op termijn blind worden. Daardoor kon hij niet aan zijn studies Germaanse filologie beginnen en ging hij in de plaats daarvan aan de slag bij de Boerenbond.

Ondanks zijn passie voor literatuur en poëzie duurde het een poosje voor een publicatie er effectief van kwam. “Na een tijd begin je een lief te zoeken, trouw je, begin je aan kinderen... die zekerheid is toen even in de koelkast geraakt. Af en toe sudderde het wel en toen ik 60 jaar was geworden, had ik in mijn schuif wat gedichten liggen. Dat resulteerde toen in mijn eerste bundel: ‘Ego, sum?’ - vrij vertaald: ‘Wie ben ik?’ - met een selectie van de gedichten die ik het mooist vond. Een tweede bundel, getiteld ‘Mijn alter ego’, volgde vijf jaar later. De eerste bundel was bevat mijn diepe zielsroeringen, terwijl ik in de tweede bundel mijn minder fraaie kanten laat zien. Die tweede bundel is dan ook een pakker groter en dikker geworden (lacht).”

Nog eens vijf jaar later is er nu zijn debuutroman ‘Mijn Moeder is mijn Mama niet’, naar het waargebeurde verhaal van een vrouw die daarmee twee jaar geleden zelf naar Julius stapte. “Zij - in het verhaal genaamd Rita - was in haar jeugdjaren dagelijks psychisch mishandeld door haar moeder, die haar onder meer vertelde dat zij de schuld was van het achteruitgaan van haar fysieke schoonheid. Daardoor heeft ze trauma’s opgelopen en nu wilde ze het verhaal eens kwijt in haar totaliteit. Ik zei dat ik haar daarvoor uren zou moeten interviewen, maar zij gaf aan dat ze dat net wilde als vorm van therapie. Ik heb het uiteindelijk wat geromantiseerd, maar ik heb wel de ware feiten gerespecteerd. Ook de namen en locaties werden veranderd”, vertelt Julius Schellens.

“Het manuscript heb ik met een klein hartje naar de uitgeverij (uitgeverij Het Punt uit Dendermonde, red.) en naar haar gestuurd. Er zitten enkele zeer emotionele scènes in, ook enkele waarin zij zelf niet fraai uitkomt. Ik dacht ze wat zou willen laten schrappen, maar ze heeft er geen letter aan veranderd. Ook de uitgeverij zette snel het licht op groen.” Sinds drie weken is het boek verkrijgbaar en het verhaal lijkt aan te slaan. “Ik verkoop zelf ook exemplaren en in die periode heb ik al 53 exemplaren verkocht”, aldus Julius, die in 2017 de prijs Lion-Francout won, een bekroning voor een blinde persoon die zich ondanks zijn handicap inzet voor de maatschappij.

Dat Julius blind is, heeft ook een invloed op zijn verhalen. Zijn roman speelt zich af in de driehoek tussen Westerlo, Aarschot en Herentals. “Dat is de streek die ik nog goed ken, van voor ik blind ben geworden. Bepaalde zaken kan ik daardoor nog goed beschrijven. In mijn gedichten zie je ook dat ik meer gevoelsmatig schrijf, namelijk dat ik meer gebruik maak van andere zintuigen zoals gehoor, tastzin en reuk.” ‘Mijn Moeder is mijn Mama niet’ kost 17 euro en is verkrijgbaar via Standaard Boekhandel, de webshop van Uitgeverij Het Punt of door Julius persoonlijk te contacteren via jul.schellens@skynet.be.