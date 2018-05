Bewoners verijdelen diefstal 04 mei 2018

02u29 1

Bewoners uit de Zakstraat in Hulshout hebben woensdagavond op het nippertje de diefstal van twee motorfietsen kunnen verijdelen. Rond 21.30 uur stopte een bestelwagen voor hun woning. Twee mannen stapten uit en probeerden twee motorfietsen te stelen die op de oprit stonden. De bewoners hadden het tijdig in de gaten. De daders zijn zonder buit weer weg gereden toen de bewoners buiten kwamen. De politie is nog een zoekactie gestart, maar die bleef zonder resultaat. (JVN)