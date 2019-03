Bestuurder vrijuit voor dodelijk ongeval: “Blij voor Stijn, maar wie is dan wel schuldig?” Jef Van Nooten

14 maart 2019

11u22 0 Hulshout De 34-jarige Stijn Wouters uit Tremelo is vrijgesproken voor het zware ongeval waarbij zijn twee vrienden om het leven kwamen op de Booischotseweg in Hulshout. Volgens de rechter zijn er te veel twijfels over de precieze omstandigheden van het ongeval. “We zijn blij voor Stijn, maar wie is dan wel schuldig aan hun dood?”, vragen nabestaanden zich af.

Opluchting. Dat gevoel overheerste toen de politierechter in Turnhout bekend maakte dat Stijn Wouters (34) uit Tremelo vrijuit gaat voor het dodelijke ongeval waarbij Dimitri Truyts (25) en Daisy Vermeulen (31) uit Herenthout ruim twee jaar geleden om het leven kwamen. Niet alleen opluchting bij Stijn Wouters zelf. Ook bij de nabestaanden die heel het proces hebben bijgewoond. Zij hebben Stijn nooit iets kwalijk genomen, en kunnen zich dus vinden in de vrijspraak. “We zijn opgelucht voor Stijn. We hebben hem nooit iets verweten. Hij was de beste kameraad van mijn broer. We waren vanaf het begin overtuigd dat hij niet in de fout was gegaan. We zijn dus blij voor hem met deze uitspraak”, reageert Andy Truyts, broer van slachtoffer Dimitri.

De vrijspraak kwam er op basis van twijfel. Volgens de rechter is het onmogelijk om de exacte omstandigheden van het ongeval te kennen. Het ongeval gebeurde op 18 december 2016 op de Booischotseweg in Hulshout. Stijn Wouters zat aan het stuur van een wagen. Bij hem in de auto zaten zijn vrienden Dimitri Truyts en Daisy Vermeulen. Op een bepaalde moment is de wagen van Stijn Wouters naar links uitgeweken. Hij tikte daar een tegenligger aan, begon te slingeren en botste nog tegen een tweede wagen. Stijn Wouters belandde in een coma en kan zich van het ongeval niks herinneren. Zijn twee passagiers overleefden het ongeval niet.

Het openbaar ministerie vorderde een voorwaardelijke gevangenisstraf en een effectief rijverbod tegen Stijn Wouters. Omdat hij volgens de aanklager verantwoordelijk was voor het dodelijke ongeval. Het was immers hij die van zijn rijvak was afgeweken. Maar waarom was hij afgeweken? Volgens de ene getuige was hij zijn auto al een tijdje aan het slingeren, volgens de een andere getuige moest hij een noodmanoeuvre uitvoeren omdat er plots een bestelwagen vanuit een zijstraat de hoofdweg opdraaide. Om duidelijkheid te krijgen, besliste de rechter om de getuigen op het proces zelf te ondervragen. Tijdens dat verhoor bleek dat die ene getuige toch niet meer zo zeker was dat de auto al langer aan het slingeren was. “Het getuigenverhoor heeft duidelijk gemaakt dat er twijfels bestaan over een deel van de verklaringen in het dossier. De rechtbank is dus niet zeker dat het voertuig van Stijn Wouters al aan het slingeren was voor de eerste aanrijding. We kunnen niet weten welke piste de juiste is. De beklaagde moet dus vrijgesproken worden wegens twijfel. Dat wil niet zeggen dat er een andere bestuurder in de fout is gegaan. Het wil zeggen dat we het niet weten”, motiveert de politierechter.

En net daarom maakte de opluchting bij de nabestaanden al snel plaats voor nieuwe vraagtekens. “We zijn blij voor Stijn, maar dit maakt wel dat we nog altijd niet weten wie er in fout is geweest. Ik zou wel willen dat de juiste persoon gestraft wordt, of tenminste dat we weten hoe het ongeval precies is gebeurd. Maar dat zullen we nooit weten wellicht. Dat blijft wegen op ons. Ik heb het daar nog altijd heel moeilijk mee, en dat blijft waarschijnlijk zo de rest van ons leven”, aldus nog Andy Truyts.

Stijn Wouters, die werd bijgestaan door advocaat Dirk Victor Bogaerts, reageert opgelucht. “Afsluiten zal ik dit nooit kunnen doen. Maar ik kan nu tenminste zeggen dat ik niet schuldig ben aan de dood van mijn twee vrienden. Ik heb heel veel verwijten naar mijn hoofd gekregen. Niet van de nabestaanden, maar van vrienden van de slachtoffers. Ze noemden me een moordenaar. Sommigen dachten zelfs dat ik het expres had gedaan. Had één van de auto’s maar een dashcam gehad. Dan had iedereen precies geweten wat er gebeurd was.”