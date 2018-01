Basisschool Houtvenne wint 'Grote Voorleesdag' 27 januari 2018

VBS Houtvenne heeft de provincieprijs gewonnen van de 'Grote Voorleesdag' en mocht zo een boekenpakket in ontvangst nemen. Die dag vond plaats tussen 20 tot 24 november en was een initiatief van de ouderkoepelverenigingen GO! Ouders, KOOGO en VCOV. Ouders, en dit schooljaar vooral papa's, werden uitgenodigd om te komen voorlezen op school. "Als school vinden wij lezen en voorlezen erg belangrijk. Lezen prikkelt de fantasie en stimuleert de taalontwikkeling bij kinderen", klinkt het bij de directie van VBS Houtvenne. "We zijn heel blij met het boekenpakket."





(WDH)