Bakkerij Romi is failliet 22 augustus 2018

De rechtbank van koophandel heeft gisteren bakkerij-ijssalon Romi in de Kerkstraat 54 bus 2 failliet verklaard. De eigenaars legden zelf de boeken neer. In de bakkerij zouden nog een dertiental personeelsleden gewerkt hebben. Meester Wim Nysmans is aangesteld als curator. In Hulshout legden de voormalige eigenaars van brasserie Heidehof de boeken neer. Paul Van Rompaey is aangesteld als curator. (VTT)