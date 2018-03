Back to the 50's met de 'Verroeste vijzen' 23 maart 2018

02u59 0 Hulshout Oldtimerclub 'De verroeste vijzen vzw' organiseert op zondag 25 maart de tweede editie van 'Just For Fun', een oldtimermeeting die in het teken staat van de fifties, aan de retailzone van La Corbeille. Je kan er niet enkel klassieke wagens bewonderen, de aanwezigheid van onder meer jukeboxen en flipperkasten zorgt ervoor dat je je even helemaal in de jaren vijftig waant.

'De verroeste vijzen vzw' organiseerde in november 2017 al de eerste editie van 'Just For Fun'. Dat werd toen een groot succes, waardoor een tweede editie niet op zich kon laten wachten. "Onze groep bestaat uit liefhebbers en genieters van oldtimers maar ook van vintage in de ruimste zin van het woord", vertelt Frans Vereyken van de vriendenclub.





"We gaan daarom niet enkel oldtimers tentoonstellen, het gaat meer over de fifties in het algemeen. De hal 'Fifties classic' op de retailzone van La Corbeille wordt helemaal ingericht in de stijl van de fifties met jukeboxen, flipperkasten, een bar in de stijl van de oude hamburgertenten en honderden foto's. De oldtimers van de club zelf - dertien Cadillacs - dateren uit de fifties, maar de bezoekers zullen allerlei soorten oldtimers meebrengen. Er zal zelfs een Fiat 500 bij zijn." Zoals de naam van het evenement al verraadt, is het zondag puur om het plezier te doen. "We vragen dan ook geen inkom. We willen gewoon de mensen bij elkaar laten komen en van muziek laten genieten."





Wie zondag een kijkje wil komen nemen, kan van 12 tot 18 uur terecht in de hal van 'Fifties classic' op bedrijventerrein La Corbeille aan het A. Van Looplein 35. Het bedrijventerrein in het algemeen is gelegen aan Stationsstraat 96. (WDH)