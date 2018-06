"Bestuur trekt duidelijk geen lessen" VADER VERKEERSDODE HEKELT GEBREK AAN SIGNALISATIE BIJ EVENEMENT WOUTER DEMUYNCK

03u02 0 Hulshout Chris Bruynseels is misnoegd over het gebrek aan signalisatie tijdens Cars & Rock And Roll, dat zondag op het Industriepark plaastvond. In die straat kwamen Michel (19) en Peter (27), de twee zonen van Peter, om het leven bij een verkeersongeval. Volgens de gemeente is de organisatie verantwoordelijk, maar dat betwist Bruynseels.

Op 2 juli 2014 was Peter Bruynseels (27) op 'Hulshout Beach' naar een WK-wedstrijd van de Rode Duivels gaan kijken. Op weg naar huis, vlakbij het evenement, werd hij doodgereden. De ouders van Peter wezen met de vinger naar het gemeentebestuur en dienden klacht in omdat er nergens signalisatie stond die aangaf dat er een evenement plaatsvond. De kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Antwerpen besliste om het bestuur en de organisator naar de politierechtbank te verwijzen. Het proces komt pas op 5 april 2019 voor.





Verkeersremmer in berm

Zondag wilde Chris een bloemetje leggen bij het gedenkteken van Peter aan het Industriepark, maar het viel hem op dat de signalisatie niet in orde was. "Ik kwam om 15.53 uur aan en merkte dat een verkeersremmer gewoon onaangeroerd in de berm was blijven staan", doet Chris zijn verhaal. "Ook borden die het evenement aankondigen stonden aan de kant van de weg, terwijl andere verkeersremmers en borden wel op hun plaats stonden. Ik sprong uit mijn vel. Hoe is het mogelijk dat het bestuur, dat door het KI zelfs al is doorverwezen naar de rechtbank, nog zo'n risico's blijft nemen? Ze hebben die verkeersverordening bekendgemaakt op hun website, maar dan laten ze na alles op hun plaats te zetten. Wat heeft zo'n verordening dan voor zin? Op dat evenement was geen massa volk, maar als je zoiets schrijft, moet je ook controleren of het uitgevoerd wordt. Dit maakt duidelijk dat het bestuur geen lessen heeft getrokken uit het verleden."





"Organisator aansprakelijk"

Volgens secretaris Anita Van den Eynde is de organisator van het evenement en niet de gemeente verantwoordelijk om alles op zijn plaats te zetten. "Langs de ene kant stond het klaar, langs de andere kant is het blijkbaar door onbekenden opzijgezet. Mogelijk gaat het om vandalen of mensen die nog met wateroverlast van vrijdag zaten. Wij stellen echter enkel de hekken ter beschikking, de organisatie moet alles klaarzetten." David Verhulst, een van de organisatoren van het evenement, zegt dat hij niets gemerkt heeft van hekken die naast de baan stonden. "De politie is komen controleren en gaf zelfs complimenten. Het kan altijd dat mensen hekken hebben weggezet, maar ik weet van niets. 's Morgens heb ik alles mee opgesteld, maar 's avonds had ik andere taken. Ik kan dus niet zeggen of alles toen op zijn plaats stond." Chris Bruynseels kan weinig begrip opbrengen voor de uitleg van de gemeente. "Ze nemen hun verantwoordelijkheid niet op door de organisator aansprakelijk te stellen. Zij zijn toch verantwoordelijk voor de veiligheid op de openbare weg?"