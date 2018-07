Zoek hier schat van Vlieg 03 juli 2018

03u00 0

Ga op je gevoel af en ontdek de schat van Vlieg in de bib en wel in de bib van Huldenberg, in de Donkerstraat in Neerijse.





De hele zomervakantie lang kan je in de bib niet enkel strips, boeken en films uitlenen, maar ook op zoek gaan naar de Schat van Vlieg. Deze zomer staan de Schatten van Vlieg in het thema van het zintuig voelen. Dus kom zeker eens je voelsprieten uitsteken in de bib! Neem tussen 1 juli en 31 augustus deel aan deze zomerse zoektocht en beleef een heus voelavontuur. Wie de schat vindt, ontvangt een leuk geschenkje en maakt kans op prachtige prijzen. Meer informatie over deze schattenjacht valt te verkrijgen via www.publiq.be/nl/schatten-van-vlieg (SVDL)