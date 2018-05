Zjef Vanuytsel wordt postuum ereburger 31 mei 2018

02u37 0 Huldenberg De gemeente Huldenberg huldigt zondag chansonnier en architect Zjef Vanuytsel postuum als ereburger. Zjef ontwierp onder andere het gemeentehuis van Huldenberg en de plaatselijke sporthal De Kronkel, hij was een fervent zaalvoetballer in de gemeente en drukte een onuitwisbare stempel op het Vlaamse lied.

De creatieve duizendpoot overleed op 30 december 2015 op 70-jarige leeftijd. Hij ontwierp onder andere het gemeentehuis van Huldenberg en de plaatselijke sporthal. Voorts ontwierp hij ook het gemeentehuis van Bertem, gemeenschapscentrum De Markten in Brussel, het Nerocafé in Hoeilaart en het cultureel centrum Den Egger in Scherpenheuvel. Hij bezong in 'De Stilte van het Land' de streek rond Huldenberg, hij is uiteraard vooral gekend van liedjes zoals "De Zotte Morgen", "Ik weet wel mijn lief" en "Houten Kop".





Stempel op Huldenberg

"De figuur van Zjef Vanuytsel, die in Neerijse woonde, was in de gemeente enorm goed gekend. Hij zorgde ervoor dat de beeldvorming van de gemeente de hoogte inging. Door het ontwerp van ons gemeentehuis en de sporthal drukte hij zijn stempel op Huldenberg. Het was niet meer dan passend dat we hem als ereburger benoemen voor zijn jarenlange en niet aflatende inzet voor de gemeente. We hebben de voorbije periode samen gezeten met de nabestaanden van Vanuytsel en de artiest die zondag zijn werk over hem zal openbaren. Wat dat zal worden is voorlopig een goed bewaard geheim", aldus de fiere burgervader.





Naast het ereburgerschap zal hij tegelijk het Ereteken van de Arbeid ontvangen van de Orde van Architecten. Er staat heel wat op het programma, waaronder een muzikale hulde door enkele bevriende muzikanten en de artistieke "verrassing". Vanaf 11 uur worden de genodigden onthaald en om 11.30 uur start het academische gedeelte in cultuurzaal Den Elzas. Vanaf 12.30 uur wordt het feest buiten verder gezet. (SVDL)