Zittend fit blijven op 3 december Stefan Van de Weyer

26 november 2018

14u51 0 Huldenberg Zelfs al zittend kan je fit blijven dat zal de bewegingssessie op maandag 3 december in LDC ‘t Pijlijser in de René Borremansstraat 2 in Huldenberg uitwijzen. Kom mee aan de conditie werken tijdens deze gratis sessie zitturnen.

Op maandag zal de sessie, georganiseerd door het Lokaal Dienstencentrum ‘t Pijlijser, in de namiddag tussen 14 en 15 uur plaats vinden. Op dat uurtje zullen verschillende technieken uit de doeken worden gedaan om in de zittende houding toch fit te blijven. Informatie verkrijgen en/of inschrijven kan via dienstencentrum@huldenberg.be of 02 302 43 59.