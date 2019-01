Zelfverdediging voor iedereen Stefan Van de Weyer

14 januari 2019

15u49 0 Huldenberg De persoonlijke trainers van Be More Active organiseren op zaterdag 19 januari een cursus zelfverdediging voor zowel jong en oud. Deze sessie komt er in samenwerking met het S.M.A.R.T. street combat en defence lab uit Denderleeuw.

S.M.A.R.T. staat voor ‘Street Martial Arts Reaction Training’, deze zijn eenvoudig aan te leren technieken en zijn zeer doeltreffend. Er worden fundamentele technieken aangeleerd die in bedreigende situaties kunnen aangewend worden. “Defence Lab is een verdedigingssport die binnen de huidige tijdsgeest past en het leert je verdedigingstechnieken tegen één of meerdere tegenstanders aan. Je leert er onder andere potentieel gevaar herkennen en hoe het best te reageren in stress-situaties wanneer je lichaam vol adrenaline zit”, klonk het bij het organiserende Be More Active, dat in hun lokalen op de Smeysberg 48 deze sessie organiseert. Ze vindt er komende zaterdag plaats tussen 10 en 13 uur. Deelnemers moeten minimaal vijftien jaar en maximaal vijfenzeventig jaar oud zijn, deelname kost 50 euro.

Reserveren kan via https://bemoreactive.fit/workshops/selfdefence