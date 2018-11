Zandgroeve ligt al jaar lang stil Gemeente wil onafhankelijk onderhandelaar aanstellen Stefan Van de Weyer

15 november 2018

11u35 1 Huldenberg Bij De Kock in de Ganzemanstraat in Neerijse zitten ze al een jaar met de handen in het haar. De Raad van State schorste vorig jaar voor de vierde keer op rij de toelating om er een zandgroeve uit te baten. Zaakvoerster Marijke De Kock vreest het ergste als dit nog lang duurt.

De Kock uit Overijse werd eind jaren vijftig als veevoederbedrijf opgericht door Edouard De Kock. Door de loop van de jaren heen werden de werkzaamheden uitgebreid naar grond- en wegenwerken en de uitbating van zandgroeves.

“De werken in de zandgroeve liggen nog steeds stil, al ruim een jaar. Dat is een groot drama. De zandgroeve en de betoncentrale waren onze basis om werken uit te voeren. Nu zijn we overgeleverd aan een concurrent om ons materiaal te verkrijgen en dat kost dus meer. We hebben onlangs onze balans opgemaakt en die zag er niet zo positief uit”, opent Marijke De Kock.

“We zijn afhankelijk van de procedure die loopt bij de Raad van State. We zitten helemaal vast. We zaten in Neerijse met twee vaste werknemers en negentig uit de streek op onze werven, die volledig afhankelijk waren van dat zand en beton. We proberen enkelen, een kleine minderheid, deeltijds op andere werven in te schakelen, maar hebben voorlopig onvoldoende werk voor iedereen. Hopelijk komt er snel een beslissing, want we kunnen niet nog jaren blijven teren op onze reserves. Als dit blijft aanhouden, dan moeten we onze conclusies trekken”, vervolgt De Kock.

“We hebben trouwens een samenwerkingsakkoord afgesloten met Natuurpunt. De bedreigde vroedmeesterpad, die in deze groeve leeft kan er verder tot ontwikkeling komen. Het is te zeggen, we hebben een oude groeve, aangrenzend aan diegene waar het werk stil ligt, afgestaan, zodat de kolonie van die dieren er zich verder kan ontwikkelen.”

In Neerijse is al verschillende jaren sprake van actie tegen de uitbating van de zandgroeve omdat het de verkeersonveiligheid in de hand werkt. De lawaai- en stofhinder en de verminking van het landschap en het bedreigen van de zeldzame vroedmeesterpad waren andere grieven.

De gemeente Huldenberg stelt voor om een onafhankelijke onderhandelaar in te schakelen die met de gemeente, het Kerkeveldcomité, dat de zandgroeve wil zien verdwijnen, de omwonenden, andere betrokkenen en de firma De Kock naar een oplossing zoekt.

“We hebben met toekomstige coalitiepartner Groen het dossier al eens bekeken en zijn beiden bereid om die onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen. De leefbaarheid primeert maar de werkgelegenheid in de gemeente is ook niet onbelangrijk, natuurlijk”, aldus burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld).