Yves is al 20 jaar speaker op koersen in Druivenstreek 26 juli 2018

Postbode Yves L'Orfèvre (51, eerste van rechts) uit Huldenberg is al 25 jaar postbode en al 20 jaar speaker op koersen in de Druivenstreek. "Het begon in de zomer van 1998 bij de eerste editie van de Grote Prijs Café De Welkom in mijn toenmalige woonplaats Ottenburg. Daarna werd ik meer en meer gevraagd voor koersen in de streek en zelfs op quizzen kan ik tegenwoordig mijn zegje doen", vertelt Yves fier. De voorbije winter was hij speaker bij de provinciale veldritkampioenschappen in eigen gemeente in het Pastoorsbos. De postbode hoopt dit nog lang te mogen doen in samenwerking met kameraden Luk Vloebergh (eerste van links) en Paul Dujardin, die voor de muziekinstallatie zorgt.











(SVDL)