Workshop over Wim Hof Methode Stefan Van de Weyer

15 november 2018

15u04 0 Huldenberg Maak op zaterdag 17 november kennismet de basisprincipes van de Wim Hof Methode en krijg de praktische tools mee om weer in contact te komen met je oerkracht. De drie componenten van de WHM-methode en de wetenschappelijke onderbouwing zullen eerst toegelicht worden en dit bij BeMoreActive op de Smeysberg 48 in Huldenberg.

Je leert die zaterdag tussen 10 en 15 uur via lesgever Dirk Janssens onder meer hoe je door de combinatie van de WimHof Methode-ademhalingstechniek, de graduele blootstelling aan koude meer controle kan verwerven over je lichaam en je geest. Je leert er ook je gehele systeem terug in balans te krijgen door focus, hoe je je autonome zenuwstelsel en je immuunsysteem kan beïnvloeden en hoe je meer energie en focus kunt genereren.

Op het einde van de dag kan je onder begeleiding een onvergetelijke ervaring op te doen in een ijsbad. Dit is uiteraard enkel voor de geïnteresseerden, dit is geen verplichting. Na de opleiding krijg je nog info via mail om thuis verder mee aan de slag te gaan.

Deelnemers moeten achttien jaar of ouder zijn en betalen 90 euro voor deze workshop. Reservaties via ken.gilbert@bemoreactive.be