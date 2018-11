Winterconcert in de kerk Stefan Van de Weyer

30 november 2018

12u25 0 Huldenberg In de Sint-Niklaaskerk van Ottenburg in De Kerkstraat komt de groep Down the Track optreden op vrijdagavond 14 december. Tijdens het winterconcert dat er om 20 uur aanvangt zal het trio op akoestische instrumenten een pallet kleuren voor een onbestaande film.

“Onze liefde voor repetitieve muziek steken we niet onder stoelen of banken. Laat u als publiek meevoeren op een trein door een eindeloos landschap, met de strijkers op een mijmerende melodie en de piano als het hart van deze machine. Down the track brengt eigen werk de bovenste plank”, luidde het bij de band zelf. Pieter Hulst neemt er de cello voor zijn rekening. Wouter de Belder speelt viool en altviool en Jacques Motmans tenslotte bemant er de piano.

In voorverkoop kun je kaarten verkrijgen in de Spar van Ottenburg en dit aan de prijs van negen euro. Het winterconcert zal een kleine twee uurtjes weerklinken in de kerk.