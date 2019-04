Wegwerkzaamheden veroorzaken weekje hinder Stefan Van de Weyer

03 april 2019

11u20 3 Huldenberg Opgelet voor wie vanaf volgende week langs het centrum van Huldenberg moet. Van 8 april tot en met 12 april zijn er wegwerkzaamheden gepland op het kruispunt van de Elzasstraat met de René Borremansstraat, de Victor Philipsstraat en de Koxberg.

Ook het openbaar vervoer zal hinder ondervinden van de werken. Lijn 349 zal in de beide richtingen via de Smeysberg en de René Borremansstraat rijden. De halte Gemeenteplein, in de richting van Etterbeek, zal als vervanghalte gebruikt worden. Er wordt in de De Peuthystraat ter hoogte van het Gemeenteplein in de richting van Ottenburg ook een tijdelijke halte voorzien. De bestaande tijdelijke haltes in de Holstheide blijven bediend.

De gemeente Huldenberg meldde alles in het werk te stellen om de hinder tot een minimum te beperken en probeert de toegangen tot de woningen en opritten zoveel als mogelijk vrij te houden. Meer informatie valt te verkrijgen via de dienst mobiliteit op 02/302.43.34 of mobiliteit@huldenberg.be