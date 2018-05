Wegenwerken 17 mei 2018

De Tommestraat vanaf de Leuvensebaan tot de Langeheidestraat, is opnieuw volledig bereikbaar voor zijn bewoners. Momenteel is de aannemer de stoep aan het afwerken aan beide zijden van de straat. Het is echter niet mogelijk om deze werken fatsoenlijk uit te voeren en ondertussen de straat permanent open te houden. De Poelstraat wordt de ontsluitingsweg voor de tweede fase van deze wegenwerken en wordt verder opgevolgd. Tegen het einde van de week moet de signalisatie volledig zijn, de uitwijkstroken verbeterd zijn en komt er nog wat fijnere steenslag te liggen. (SVDL)