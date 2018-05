Wegenwerken schieten op 09 mei 2018

02u39 0 Huldenberg De wegenwerken in Ottenburg en Sint-Agatha-Rode verlopen ondanks het warme weer volgens schema. Sinds afgelopen maandag reikt het asfalt van de Leuvensebaan tot aan de Langeheidestraat en is het weer berijdbaar.

Ondertussen verbetert de aannemer de Poelstraat in Ottenburg tot aan het rondpunt in Waver en worden de inritten aangepast zodat wagens binnen kunnen. Dinsdag werd de signalisatie langs de Poelstraat en het eenrichtingsverkeer in het gehucht Tomme geplaatst. De aannemer heeftondertussen een pompput uitgegraven en geplaatst. Vanaf donderdag zijn er geen werkzaamheden tot en met zondag.





De straat is dan toegankelijk voor de bewoners. Vanaf volgende maandag en de daaropvolgende week zal aan de zijde met de onpare huisnummers het voetpad beklinkerd worden tussen de Leuvensebaan en de Langeheidestraat. Vanaf de Leuvensebaan wordt al een stuk van de stoep aan de kant van de pare nummers beklinkerd. Daarna volgen normaal de werken vanaf het gehucht en richting Langeheidestraat. In de Tommestraat werden boordstenen geplaatst aan de pare nummers. Volgende week vangt het beklinkeren aan de onpare kant aan. (SVDL)