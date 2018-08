Week van de mobiliteit 29 augustus 2018

02u24 0

Vanaf 16 tot 22 september is het de Week van de Mobiliteit in Huldenberg. Hét ideale moment om de gewoontes te doorbreken en stil te staan bij onze dagelijkse verplaatsingen naar het werk, de school of de winkel. Hierbij een warme oproep om zondag 16 september de auto langs de kant te laten in het kader van de Autovrije Zondag. En wie weet kan via enkele geëngageerde buurtbewoners jullie straat omgetoverd worden tot een heuse speelstraat.





Meer info vind je op www.huldenberg.be/speelstraat en www.duurzame-mobiliteit.be/week-van-de-mobiliteit (SVDL)