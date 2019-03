Waterlek in Dorpsstraat veroorzaakt overlast in Neerijse Stefan Van de Weyer

22 maart 2019

12u34 0 Huldenberg In de Dorpsstraat in Neerijse is vandaag rond het middaguur een waterlek ontstaan. Daarom is het water in verscheidene straten afgesloten. Het gaat om onder meer de Dorpsstraat vanaf de Langestraat in de richting van de Loonbeekstraat, de Ganzemanstraat, de Loonbeekstraat aan de zijde van de Ganzemanstraat en de Langestraat.

In de Dorpsstraat zelf is één kant van de rijbaan afgesloten. Het verkeer in de richting van Leuven wordt omgeleid via de Schavey- en Beekstraat. Het verkeer komende van Leuven volgt de N253. De Watergroep stelt alles in het werk om het lek zo snel mogelijk te herstellen. Gelet op de aard ervan duren deze werken vermoedelijk tot 20 uur vanavond.