Warme oproep aan fietsers: gebruik de bestaande stallingen, aub 06 juli 2018

Om de doorgang voor de bewoners, buggy's en mensen met een visuele en meervoudige beperking in Huldenberg niet te bemoeilijken of versperren, doet de gemeente een warme oproep aan de fietsers om gebruik te maken van de bestaande fietsenstallingen in het dorp.





Geen fietsenstalling in de buurt? Meld het via mobiliteit@huldenberg.be en de mogelijkheden worden bekeken. (SVDL)