Vzw Voedselhulp moet pand verlaten 24 juli 2018

02u27 0 Huldenberg De vzw Voedselhulp Overijse weet sinds kort dat het op 1 november haar huidig gebouw aan de Drogenberg in Overijse moet verlaten. Al bijna een jaar zoekt de vzw elders onderdak, maar nog steeds werd geen ander gebouw gevonden. Daardoor stijgt de kans dat Voedselhulp haar werking moet stopzetten.

Zowat 750 mensen uit de Druivenstreek doen regelmatig een beroep op de vzw Voedselhulp Overijse. Voor eten, maar ook voor onder meer kledij en speelgoed. Maar zij dreigen op 1 november in de koude komen te staan. Omdat de directie van De Kerselaar, een autonome, kleinschalige residentiële voorziening voor personen met een handicap, haar gebouw eind dit jaar afbreekt om er nadien een nieuw pand op te bouwen, moet de vzw tijdelijk verhuizen. "Al sinds september vorig jaar weten we dat we op de huidige locatie, die we al zes jaar gratis mogen benutten, niet kunnen blijven", luidt het in een mededeling van de vzw.





"De vier gemeenten uit de Druivenstreek wiens inwoners we helpen, zijn sindsdien op de hoogte van ons probleem. Van geen van de vier gemeenten kregen we een pand ter beschikking. Willen de politici met het schaamrood op de wangen naar de verkiezingen trekken als blijkt dat we onze werking op 1 november noodgedwongen moeten stopzetten omdat er geen ander gebouw gevonden werd?





Van de bevolking kregen we wel al heel wat tips binnen, maar het ging telkens om gebouwen die niet geschikt waren voor onze werking." (RDK)