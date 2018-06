VZW Halfoogst gelauwerd voor sterke veldritkampioenschappen 19 juni 2018

02u27 0

Huisdokter Ghislain Lefever uit Huldenberg nam namens de VZW Halfoogst een lauwering van de Wielerbond Vlaams-Brabant in ontvangst. Deze wielerorganisatie zet zich al jaren in voor de veldritten van de aspiranten tussen twaalf en veertien jaar. Gezien ze in december vorig jaar succesvolle kampioenschappen, met maar liefst 202 deelnemers, organiseerden aan het Pastoorsbos was de trofee geheel op zijn plaats. Dat Lefever de oorkonde mocht afhalen is terecht gezien hij tot het veldritteam van VZW Halfoogst behoort. Gezien de mooie steile omloop en de perfecte organisatie ambieert de vzw om het Belgisch aspirantenkampioenschap dit jaar naar de gemeente te halen.





(SVDL)