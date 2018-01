Vrouw mag drie jaar lang geen dieren meer houden 02u31 0

Een 50-jarige vrouw uit Huldenberg mag de komende drie jaar geen dieren meer houden. Tijdens een controle in februari 2015 bleek dat haar honden en kippen in erbarmelijke omstandigheden leefden. Ze betaalde ook de minnelijke schikking niet, waarop haar golden retriever in beslag genomen werd. "Die hond verbleef in een stal zonder daglicht, vol met uitwerpselen", aldus de rechter. "Het dier was zeer schuw en mager." De kippen beschikten dan weer over onvoldoende water. De beklaagde, die verklaard had gezondheidsproblemen te hebben, stuurde haar kat naar de rechtbank. Ze kreeg ook een boete van 600 euro. (KAR)