Vrouw dumpt kinderboeken en ringmappen KAR

31 januari 2019

Een vrouw uit Huldenberg is veroordeeld tot een geldboete van 800 euro voor sluikstorten. A.D. liet op 6 juli 2017 kinderboeken en ringmappen achter in Huldenberg. “Door financiële problemen”, richtte ze zich tot de rechter. “Ze neemt haar verantwoordelijkheid op, is werkzoekend en doet aan budgetbeheer”, gaf de rechter mee in het vonnis. De boete is volledig met uitstel.