Voorstelling Ge-Tic-T op 24 november Stefan Van de Weyer

12 november 2018

14u42 0 Huldenberg In Lokaal Dienstencentrum ‘t Pijlijser is het weer theater geblazen op zaterdag 24 november. Het is een stuk van Laurent Balffie in een regie van Rik Geens. De Koninklijke Toneelmaatschappij De Eendracht Etterbeek zal er zijn beste beentje voorzetten om de toeschouwers in vervoering te brengen.

Het plot luidt als volgt: In de wachtkamer van dokter Stern bevinden zich zes patiënten. Zij wachten op deze beroemde psychiater, die bekend staat om mensen te helpen om hun tics te controleren en te overwinnen. Tijdens het wachten gaan ze echter zelf aan de slag met een groepssessie. Als dat maar goed afloopt!

Het stuk in LDC ‘t Pijlijser in de René Borremansstraat begin om 15 uur. Tickets kosten vijf euro en vallen te verkrijgen via www.huldenberg.be/inschrijvingen of aan het onthaalloket.