Violeta Vitelis, Peter Singulé en Ugo Magnus zetelden voor het laatst als gemeenteraadslid. Stefan Van de Weyer

21 december 2018

15u45 0 Huldenberg Gemeenteraadsleden voor Groen Violeta Vitelis, Peter Singulé en Ugo Magnus zetelden voorbije donderdagavond de laatste keer als gemeenteraadslid in Huldenberg. Ze moeten zich geen zorgen maken voor de toekomst aangezien hun partij samen met Open Vld Huldenberg zes jaar zal besturen.

“Onze toppers zetelden voor de laatste keer als gemeenteraadslid in Huldenberg. We danken Violeta Vitelis, Peter Singulé en Ugo Magnus voor hun jarenlange engagement. In het bijzonder Ugo was de voorbije achttien jaar een voorbeeld voor ons allen als dossiervreter, constructief raadslid en bevlogen fractieleider”, klonk het bij Groen Huldenberg. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 trokken Magnus en Vitelis trouwens nog de groene lijst.

Magnus duwde tijdens de voorbije verkiezingen met succes met Vitelis de lijst. Magnus was ook de drijvende kracht achter de Bouwmeester Scan van de Vlaamse overheid. De gemeente kreeg uiteindelijk het project toegewezen waardoor experten van de Vlaamse Bouwmeester het huidige ruimtegebruik van de gemeente en deelgemeenten in kaart brengt en daarna het bestuur concrete projecten en beleidsmatige ingrepen voorstelt. Peter Singulé was sinds februari 2017 gemeenteraadslid. Hij is ook één van de bezielers van het Kerkeveldcomité in Neerijse en één van de krachten achter het jaarlijkse ‘Neires Kermes’-evenement.