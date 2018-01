Vijftiger riskeert 10 maanden cel voor slagen 20 januari 2018

02u28 0 Huldenberg Een 55-jarige man uit Neerijse riskeert in totaal 10 maanden cel voor opzettelijke en onopzettelijke slagen.

Giuseppe M. moest zich in twee zaken verantwoorden. De vijftiger gaf zijn toenmalige partner in Huldenberg op 14 april 2016 een flinke duw tijdens een verhitte discussie. Het slachtoffer hield er een gebroken rib en een kneuzing aan de rechterschouder aan over. De vrouw was op dat moment heel kwetsbaar omdat ze in behandeling was voor kanker. "Ik ben normaal niet agressief. Zo zit ik niet in elkaar", verklaarde M. voor de rechter.





In de tweede zaak moest hij zich verantwoorden omdat zijn loslopende honden tot viermaal toe hun tanden in een slachtoffer hadden gezet, waaronder een agente die bij de man thuis over de vloer kwam. Ook een jogger in het Meerdaalwoud kreeg een beet in de dij. "Bijzonder onvoorzichtig", vond de aanklager, die voor de onopzettelijke slagen vier maanden cel vroeg, eventueel met probatie-uitstel. Ze vroeg ook om M. maar toe te laten een hond te bezitten. Vonnis 12 februari. (KAR)