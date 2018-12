Vijfde editie Halfoogstcross vindt zaterdag aan het Pastoorsbos plaats Stefan Van de Weyer

20 december 2018

15u54 0 Huldenberg Naar goede jaarlijkse gewoonte is het zaterdag weer cyclocrossen geblazen voor de jeugd aan het Pastoorsbos in Huldenberg. Vanaf acht uur is de Alfons Goossensstraat afgesloten en dit tot na de laatste wedstrijd rond de klok van zeventien uur.

De inwoners van Huldenberg kunnen best hun wagen al preventief elders parkeren als ze op zaterdag hun wagen nodig hebben.

Wie naar drankenhandel The Drinks in de Limburg Stirumlaan wil, rijdt het beste via de René Borremansstraat, over de Limburg Stirumlaan, langs de Minetstraat naar het handelspand. Vanaf The Drinks kan je via de Limburg Stirumlaan terug naar de René Borremansstraat.

De vzw Halfoogst organiseert deze wedstrijden al voor het vijfde jaar op rij voor de jeugd en verontschuldigt zich al op voorhand voor de eventuele ongemakken.