Vijfdaagse mountainbikestage 08 augustus 2018

02u34 0

Sportievelingen kunnen vanaf maandag 20 augustus tot en met vrijdag 24 augustus een mountainbikestage volgen in Huldenberg. Ze beginnen er maandagochtend om 8 uur aan ter hoogte van Sporthal De Kronkel op het Gemeenteplein 2 in Huldenberg. De stage loopt vrijdag in de vooravond op zijn einde om 17 uur. Deelname aan deze activiteit kost honderd euro.





Reservaties voor deze organisatie van Sport en opleiding kunnen geboekt worden via www.sportenopleiding.be/sport-stages. Er kan contact worden genomen met de organisatie via info@sportenopleiding.be en via het nummer 0468310911. De deelnemers mogen zich verwachten aan vijf stevige dagen met vele mooie ritjes door het groen en bos dat Huldenberg rijk is. (SVDL)