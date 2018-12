Vier straten zonder water nadat werknemers waterleiding doorboren ADPW

03 december 2018

17u03 0

De inwoners van de Langeheidestraat, Kleine Langeheidestraat, de Grote Grubbe en een deel van de Florivalstraat zullen de komende uren niet over leidingwater kunnen beschikken nadat de waterleiding in de Langeheidestraat doorboord werd terwijl er werken aan de gang waren. De Watergroep is ondertussen gestart met de herstelling.